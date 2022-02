Cameroun : trois personnes tuées par Boko Haram dans l’Extrême-Nord

Au moins trois personnes ont trouvé la mort suite à une attaque menée par le groupe islamiste Boko Haram mercredi soir dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord, a-t-on appris jeudi de source locale.

L’attaque a été conduite vers 23h00 heure locale à Ziler, une petite localité dans le département du Mayo-Tsanaga, par un groupe de djihadistes venus de la frontière nigériane, selon un membre d’un comité de vigilance locale ayant requis l’anonymat.

Il a précisé que les victimes sont un forgeron d’une trentaine d’années, un maçon d’une vingtaine d’années et un septuagénaire. Au cours de cette attaque, plusieurs commerces ont été pillés, des maisons vandalisées et des vaches emportées, dont une partie a été retrouvée jeudi matin.

Après avoir mis à sac Ziler pendant des heures, les terroristes ont pris la direction de Dakotcher. Mais la riposte des forces de défense et de sécurité a néanmoins permis de repousser les assaillants qui n’ont pas pu faire de dégâts dans cette localité.

Depuis 2014, Boko Haram a tué environ 3.000 civils et militaires, enlevé plus d’un millier de personnes et fait environ 250.000 déplacés dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord, selon l’ONG International Crisis Group.