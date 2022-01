Cameroun : regain de tension à Kousseri

La ville de Kousseri dans l’extrême-nord du Cameroun est de nouveau en proie à la tension. Suite au conflit intercommunautaire survenu en décembre 2021, l’Etat a procédé à des arrestations des auteurs et complices. Cependant, l’une des communautés s’est opposée aux forces de défense et de sécurité. Elle s’est soulevée contre l’arrestation de l’un de ses membres. Elle réclame la libération immédiate et sans condition de ce dernier. Une manifestation violente s’en est suivie. Il y a eu des casses et des incendies. L’armée a dispersé les manifestants. Un manifestant a trouvé la mort, sans que l’on ne sache les circonstances exactes.

Depuis hier nuit, le marché, les commerces et la circulation routière sont complètement paralysés. Une source nous confirme qu’une accalmie précaire règne depuis quelques heures dans la ville. Toutefois, il y a des tirs sporadiques ça et là dans la ville.