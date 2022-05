Cameroun : plus de 2,8 millions de personnes en insécurité alimentaire

Plus de 2,8 millions de personnes (11% de la population totale) sont actuellement en insécurité alimentaire au Cameroun, a annoncé mercredi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au terme de la restitution officielle des résultats d’une enquête réalisée en collaboration avec le gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

Au cours de la période allant de mars à mai 2022, l’accès à l’alimentation a été impacté par des prix globalement en hausse des denrées du fait de la pandémie de la COVID-19, des troubles climatiques et des conflits en cours dans le pays, une tendance qui, selon l’organisme onusien, pourrait être aggravée par la crise russo-ukrainienne.

Cette situation préoccupante a fait l’objet, du 16 au 18 mai à Mbankomo, localité située dans la banlieue de la capitale, Yaoundé, d’un atelier en vue de réévaluer la situation et de formuler des recommandations à l’endroit des décideurs pour “apporter une réponse adéquate aux situations réelles”.

Les pouvoirs publics, avec l’appui des partenaires, comptent ainsi mettre en branle des outils d’alerte précoce, de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles dans les 58 départements que compte le pays.