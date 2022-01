Cameroun : l’équipe nationale de football offre 50 millions de FCFA aux familles des victimes de la bousculade à l’entrée du stade d’Olembé

La sélection camerounaise de football a offert une enveloppe de 50 millions de FCFA (environ 84.985 dollars) aux familles des victimes d’une bousculade meurtrière survenue lundi dernier à l’entrée du stade d’Olembé à Yaoundé, capitale du pays.

Cette somme, a indiqué dimanche le service de communication des “Lions indomptables”, équipe nationale camerounaise, correspond aux primes de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après leur victoire, le même jour sur le même stade, sur les Comores par 2 buts à 1.

Selon la version officielle, la bousculade, qui a fait 8 morts et 38 blessés, est survenue du fait d’une arrivée massive de spectateurs aux portes dudit stade peu avant la rencontre et ce alors que le service de sécurité, “débordé” par cette subite affluence, a procédé à l’ouverture de l’entrée la plus sollicitée où des dizaines de personnes se sont précipitées.