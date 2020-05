Cameroun : le nombre d’infections au coronavirus dépassent les 3.000

Le nombre total de cas de COVID-19 enregistrés au Cameroun a dépassé les 3.000, selon les statistiques mises à jour samedi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l’OMS, 3.047 cas de coronavirus dont 139 décès ont été détectés au Cameroun, soit un taux de létalité de 4,56%, contre 3,35% dans l’emsemble de l’Afrique.

L’augmentation continue du nombre d’infections est le résultat du renforcement de la capacité de dépistage à travers le pays, selon Fanne Mahamat, directrice de la promotion de la santé au ministère camerounais de la Santé publique.

Le Cameroun a signalé sa première infection à coronavirus le 6 mars, un cas importé d’Europe, et a fermé les frontières nationales et les écoles, et appliqué la distanciation sociale depuis le 18 mars.

Le 30 avril, le gouvernement camerounais a décidé d’alléger certaines des restrictions sociales en autorisant les bars et restaurants à fonctionner après 18H00 et en levant la restriction du nombre de passagers dans les transports publics.

Vendredi dernier, le gouvernement a publié des directives techniques pour que les écoles du pays rouvrent de manière ordonnée et sécurisée. Seuls les classes d’examen dans les écoles primaires et secondaires reprendront les cours le 1er juin.