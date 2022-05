Cameroun : des milliards de francs CFA recouvrés dans les comptes de fonctionnaires décédés

Un montant de 18,6 milliards de francs CFA (quelque 30 millions de dollars) a été recouvré dans les comptes bancaires des salariés de l’Etat camerounais décédés, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la dépense des personnels et des pensions du ministère des Finances.

La poursuite de ces virements est la conséquence de la période relativement longue entre la disparition des concernés et sa notification aux services de la solde, conclut ainsi l’étude conduite par ce département entre août 2019 et décembre 2021.Entre janvier 2019 et février 2022, le Trésor a ainsi réalisé des économies budgétaires de l’ordre de 140,3 milliards de francs CFA (environ 228 millions de dollars) dans ce cadre, 5181 cas de suspension pour faux actes ayant par ailleurs été prononcés.

Lancée en avril 2018, l’Opération de comptage physique du personnel de l’Etat (COPPE) permet, selon la même source, d’éjecter mensuellement environ 5000 fonctionnaires fictifs du fichier solde et de réaliser une économie de 2,74 milliards de francs CFA (environ 4.4 millions de dollars) pendant la période.