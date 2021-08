Cameroun : Boko Haram tue trois militaires dans l’Extrême-Nord dans de violents affrontements

Au moins trois militaires de l’armée camerounaise ont trouvé la mort aux premières heures de la matinée de ce lundi à la suite de violents affrontements avec les terroristes de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord du pays, selon un membre de comité de vigilance locale.

Les soldats tués dans cette attaque, qui a commencé vers 03H00 heure locale et s’est arrêtée vers l’aube ce matin à Sagmé, dans l’arrondissement de Fotokol, département du Logone et Chari, appartenaient respectivement au 41e (2 soldats) et au 42e (1) bataillon d’infanterie motorisée (BIM) basés dans la localité. L’on note également quelques assaillants abattus et dont les corps ont été emportés par leurs camarades, a-t-on appris de la même source.

Cette attaque est la deuxième qu’enregistre la localité de Sagmé en l’espace de deux semaines. La dernière, survenue le 24 juillet dernier dans la même localité, avait coûté la vie à 8 militaires camerounais.