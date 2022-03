Burkina : nomination d’un gouvernement de 25 membres

Le Premier ministre burkinabè Albert Ouédraogo, nommé jeudi, a publié une liste de 25 ministres devant conduire l’action gouvernementale pour 36 mois, selon un décret publié samedi soir.

Le dernier ministre de la Défense de Roch Marc Christian Kaboré, le général Barthélémy Simporé a été reconduit.

Le syndicaliste Basolma Bazié a été nommé à la tête du ministère de la Fonction publique tandis que le ministère de l’Education a échu à Lionel Bilgo, écrivain et analyste politique.

M. Yero Boly, ancien ministre de la Défense et ambassadeur sous la présidence de Blaise Compaoré, a été nommé ministre d’Etat chargé de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, tandis que le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité sera dirigé désormais par le Colonel Major Omer Bationo.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur revient à Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, alors que Barthélémy Kéré a été nommé ministre de la Justice et des Droits humains.

M. Séglaro Abel Somé a été nommé ministre de l’Economie et des Finances.