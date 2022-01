Burkina : “Lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m’engage à un retour à une vie constitutionnelle normale”, chef de la junte

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décalé jeudi dans une déclaration à la télévision publique (RTB) que la junte s’est engagé à restaurer l’intégrité du pays confronté à une crise sécuritaire depuis 2015.

M. Damiba a souligné que l’action de la junte militaire s’inscrit dans une démarche consensuelle de “la restauration de l’intégrité de notre Burkina Faso et la sauvegarde des acquis de notre peuple chèrement acquis”.

“Notre ambition n’est autre que de fédérer l’ensemble des énergies de notre pays, pour jeter les bases d’un Burkina Faso nouveau, débarrassé des oripeaux d’une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Notre agenda est unique et il est clair : la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre Nation”, a expliqué M. Damiba.

Il a souligné que les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l’intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de la nation.

“Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n’a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s’inspire de l’ensemble des exigences légitimes du peuple Burkinabè”, a-t-il dit.

Il a assuré que les fondements de la Nation seront sauvegardés et les dossiers engagés sur le plan judiciaire seront souverainement conduits par les autorités ayant reçu compétence à cet effet.

“Lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m’engage à un retour à une vie constitutionnelle normale”, a-t-il dit.

Pour lui, les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité.

“Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l’extrémisme violent en redonnant aux Forces de défense et de Sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie, la volonté de combattre et d’aller encore plus à l’offensive avec des moyens adéquats”, a dit M. Damiba.

Il a appelé la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso afin qu’il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement.

“Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l’Etat, mais je voudrais rassurer l’ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des Droits de l’Homme”, a expliqué M. Damiba.

Il a soutenu que le fonctionnement de la justice sera assuré dans le strict respect de son indépendance.