Burkina : les militaires au pouvoir rencontrent la classe politique

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) et chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré mardi une délégation de la classe politique burkinabè dans le cadre de ses concertations, selon un communiqué officiel.

La délégation était composée de l’ex-majorité présidentielle, conduite par Alassane Bala Sakandé, président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), de l’ex-chef de file de l’opposition politique, conduite par Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), de l’ex-opposition non-affilée (ONA), conduite par Abdoulaye Soma, président du parti Soleil d’avenir, et de représentants d’autres partis sous la conduite de Luc Adolphe Tiao, président du Rassemblement patriotique pour le développement (RPD).

Paul-Henri Sandaogo Damiba “nous a brièvement expliqué ce qui a amené le MPSR à agir et les objectifs à atteindre dans les brefs délais c’est-à-dire ramener la paix, sécuriser les Burkinabè et ramener les populations déplacées dans leurs localités. Il compte sur la classe politique pour accompagner et faire des propositions dans ce sens”, a indiqué Eddie Komboïgo, à l’issue de la rencontre.

“En tant qu’ex-opposition, nous allons apporter notre contribution dans un esprit patriotique pour que la paix revienne”, a-t-il dit selon le communiqué.

Pour le porte-parole de l’ex-opposition non affiliée, Abdoulaye Soma, le chef de la junte a demandé aux partis politiques d’avoir plus de responsabilité dans le militantisme au cours de cette phase de la vie nationale en cours pour ne pas compromettre les réformes qui seront engagées.

“Nous, en tant que partis n’appartenant ni à l’ex-majorité, ni à l’ex-opposition, nous avons dit que nous avons pris acte et que nous étions prêts à accompagner le processus de refondation de l’Etat”, a indiqué pour sa part Luc Adolphe Tiao, porte-parole des autres partis n’appartenant ni à l’ex-majorité, ni à l’ex-opposition.

L’ex-majorité n’a pas voulu s’exprimer à l’issue de cette rencontre, selon le communiqué.