Burkina : le président Kaboré appelle au dialogue

Alors que des sources militaires affirment l’avoir détenu, le président s’est fendu d’un tweet appelant à privilégier le dialogue.

La situation est de plus en plus confuse à Ouagadougou. Alors que les militaires ont affirmé avoir arrêté le président Roch Marc Christian Kaboré, celui-ci a laissé un message sur son compte Twiter, appelant au dialogue et à l’écoute.

Notre Nation vit des moments difficiles.

Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques.

J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt Supérieur de la Nation.

C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions.RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) January 24, 2022

Ce tweet vient créer la surprise et relance la question sur l’effectivité du coup d’Etat. Jusque-là les militaires n’ont fait aucune déclaration. Alors qu’elle est attendue depuis des heures.