Burkina : l’armée annonce avoir neutralisé 29 terroristes

L‘armée burkinabè a annoncé dimanche avoir “neutralisé” 29 terroristes lors d’une contre-offensive, alors que des positions d’unités militaires et de gendarmerie en contrôle de zone dans la localité de Gomboro, dans la province du Sourou de la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest), ont été samedi la cible d’une attaque perpétrée par un groupe d’individus armés non identifiés.

“La riposte et la contre-offensive des unités ont permis de neutraliser 29 terroristes et de récupérer un important lot de matériels de combat, parmi lesquels de l’armement, des moyens roulants et des moyens de communication”, indique le communiqué de l’armée, repris par Xinhua.

Les combats ont causé des blessures à onze militaires qui ont été pris en charge, a ajouté la même source.

Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le chef d’état-major général des Armées a félicité les unités pour les résultats obtenus et les a encouragés à maintenir les efforts afin de ramener la quiétude dans les zones en proie à la menace terroriste, poursuit le communiqué.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,5 million de déplacés.