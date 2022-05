Burkina Faso : une trentaine de terroristes neutralisés dans une attaque

Au moins 30 terroristes ont été neutralisés et cinq militaires burkinabè tués dans une attaque lancée samedi matin contre le détachement militaire de Bourzanga dans le Centre-Nord du Burkina Faso, a annoncé l’armée dans un communiqué.

Le détachement militaire de Bourzanga situé dans la province du Bam, région du Centre-Nord, a “vigoureusement riposté” à une attaque contre sa base samedi le 21 mai, a indiqué l’armée burkinabè. “Venus en très grand nombre et lourdement équipés, les terroristes ont dû battre en retraite face à la puissance de feu des éléments du détachement et à l’intervention de l’aviation”, a soutenu l’armée.

Dans leur débandade, plusieurs terroristes dont certains blessés, se sont fondus aux populations civiles pour tenter d’échapper à la poursuite des militaires, selon toujours l’armée. Les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent toujours dans la zone, a-t-elle ajouté, soulignant avoir connu cinq morts et dix blessés au cours des combats.

Le bilan provisoire établi fait état d’au moins 30 terroristes abattus, a précisé l’armée qui a ajouté qu’en plus de l’armement, des munitions, des motos et des moyens de communication récupérés, un véhicule blindé et des pickups armés, utilisés par les terroristes pour attaquer la base ont été également saisis.

Depuis 2015, le Burkina Faso demeure la cible d’attaques terroristes, qui ont entraîné de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.Jeudi, onze soldats avaient été tués et au moins 15 terroristes neutralisés dans une attaque contre un détachement militaire dans l’est du pays.