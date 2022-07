Burkina Faso : une attaque d’inconnus armés fait neuf morts dont six supplétifs de l’armée

Neuf personnes, dont six Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs de l’armée burkinabè, ont été tuées samedi lors d’une attaque du village de Namissiguima (nord), a annoncé lundi soir le gouverneur de la région du Nord, David Valentin Ouédraogo.

Il a précisé dans un communiqué que ce sont des inconnus armés qui ont attaqué les villageois. Le bilan après le ratissage des forces de défense et de sécurité fait état de neuf morts, à savoir six VDP et trois civils, a-t-il ajouté.

Dans un autre communiqué publié plus tôt, le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga, avait annoncé que 22 civils avaient été tués lors d’une attaque dimanche soir dans la commune rurale de Bourasso (nord-ouest).