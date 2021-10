Burkina Faso : plusieurs terroristes abattus lors de frappes aériennes

L’armée burkinabè a tué vendredi plusieurs terroristes dans des frappes aériennes dans la localité de Mansila (Sahel) , a rapporté samedi la télévision publique du Burkina Faso.

Selon la même source, au cours d’une mission de reconnaissance aérienne vendredi, une trentaine de terroristes avec une vingtaine de motos ont été repérés aux alentours de Mansila, sur un site d’orpaillage.

Des frappes aériennes ont été effectuées et plusieurs terroristes ont été tués et l’ensemble de leur matériel (motos et tricycles) détruit, selon la télévision publique.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes.