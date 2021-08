Burkina Faso : le gouvernement décrète trois jours de deuil national suite à l’attaque meurtrière de mercredi

Un deuil national de 72 heures, de jeudi à samedi, sera observé sur toute l’étendue du territoire national au Burkina Faso en mémoire des victimes d’une attaque perpétrée dans le Sahel burkinabè, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l’étranger, a-t-il indiqué.

Les réjouissances populaires et les manifestations à caractère récréatif seront interdites, selon la même source.

D’après un communiqué distinct du gouvernement burkinabè, un convoi mixte composé de civils, d’éléments des forces de défense et de sécurité, et de Volontaires pour la défense de la patrie a été mercredi la cible d’une attaque terroriste dans la localité de Gorgadji (Sahel).

Pendant la riposte, l’armée et ses supplétifs “ont abattu 58 terroristes et de nombreux autres ont été blessés et ont pris la fuite”, a précisé le communiqué.

Toutefois, a-t-il précisé, au cours des combats, “30 civils ont été tués et 19 personnes blessées. Quatorze éléments des forces de défense et trois Volontaires pour la défense de la partie ont perdu la vie”.

Les opérations de secours et de terrain se poursuivent, a-t-il ajouté.