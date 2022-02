Burkina Faso : la junte met en place un commandement des opérations du théâtre national pour lutter contre le terrorisme

Un Commandement des opérations du théâtre national (COTN) a été créé au Burkina Faso vendredi par un décret présidentiel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé la télévision publique (RTB).

Ce commandement qui va coordonner les actions de lutte contre le terrorisme, est assuré par le lieutenant-colonel Bamouni Yves Didier, secondé par le lieutenant-colonel Roméo Djassanou Ouoba, selon la même source.

Le décret précise que le COTN a pour mission de “concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation du territoire national”.

Ce commandement est également chargé de planifier la conduite des opérations militaires et la coordination de la défense civile ainsi que la réquisition et l’utilisation des services, des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations.

Il est autorisé à prendre toute mesure correspondant aux besoins de la défense et de la sécurité, y compris les restrictions de liberté de circulation et l’interdiction de certains moyens de déplacement, selon le décret.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.