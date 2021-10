Burkina Faso : la 27e édition du Fespaco est lancée

La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a ouvert ses portes ce samedi à Ouagadougou, en présence du chef de l’Etat burkinabe et de plusieurs personnalités politiques et culturelles africaines, a constaté sur place Xinhua.

Ce festival qui court jusqu’au 23 octobre, se tient sous le thème : “Cinéma d’Afrique et de la diaspora : nouveaux défis”.

Sur plus de 1.000 films inscrits, 239 films ont été retenus pour la compétition officielle.

Le Sénégal qui est le pays invité d’honneur participe avec 19 films dont 14 en compétition officielle.

La ministre de la Culture du Burkina Faso, Elise Thiombiano, a déclaré que durant la pandémie du coronavirus, “les films et la musique ont permis au monde de faire face au confinement”.

Le FESPACO a été créé en 1969 à Ouagadougou à l’initiative d’un groupe de cinéphiles.

A la 26e édition tenue en mars 2019, c’est le réalisateur rwandais Joël Karekezi qui avait remporté l’Etalon d’or de Yennenga, la plus prestigieuse récompense de ce festival, avec son film “The Mercy of the Jungle”.