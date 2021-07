Burkina Faso : des dizaines de terroristes neutralisés dans l’est du pays

Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans la semaine du 19 au 25 juillet dans le cadre d’une opération de sécurisation dans la commune de Madjoari dans l’est du Burkina Faso, a annoncé l’armée dans un communiqué.

L’armée a indiqué dans son communiqué que les forces se sont déployées dans la zone et y ont mené des actions de reconnaissance offensive, de bouclages et de fouilles.

“Ces actions ont permis de débusquer et de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes”, peut-on lire dans le communiqué.

Au cours de l’opération, un binôme de soldats à moto a été victime d’un engin explosif improvisé qui a fait un mort parmi les militaires et un blessé, selon la même source.

Une importante quantité d’armement et de munitions, des moyens de communication et de transmission, des engins explosifs, du materiel de campement et un important nombre de moyens roulants ont également été récupérés.

Des opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin de retrouver d’éventuels éléments résiduels.

Depuis quelques semaines des hommes armés non identifiés ont assiégé cette commune du Burkina Faso obligeant plus de la moitié des habitants à quitter la commune selon le maire.

Le Burkina Faso est depuis plus de cinq ans la cible d’attaques terroristes ayant fait plusieurs morts et des milliers de déplacés internes et hors du pays, selon le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).