Bientôt un sommet des chefs d’Etat de la CEMAC pour plancher sur l’état de l’économie de la sous-région

Des sources autorisées informent que le chef d’Etat camerounais, Paul Biya, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), va accueillir ses pairs le 18 août prochain lors d’un sommet extraordinaire à Yaoundé.

“Evaluation de la situation macro-économique dans la CEMAC en contexte de pandémie de Covid-19 et analyse des mesures de redressement”. C’est autour de ce thème que les six chefs d’Etat de la sous-région vont se plancher. Un sommet extraordinaire dont l’initiative émanerait du Fonds monétaire international (FMI) qui s’inquiète des déséquilibres budgétaires des pays de la CEMAC.

En effet, la pandémie de la Covid-19 a impacté sérieusement les économies des pays de la zone. Selon la CEMAC, les effets de la pandémie et les mesures fiscales prises pour soutenir l’économie ont engendré des pertes de recettes de plus de 2 747 milliards de FCFA pour l’ensemble de la zone. En outre, la dette s’est alourdie, atteignant 55,6% en 2020 alors qu’elle était de 49,1% l’année précédente.

En prélude du sommet des chefs d’Etat, le Conseil des ministres de l’Economie et des Finances de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est réuni le 10 août à Yaoundé. Le rapport de ses travaux servira de base à la session des chefs d’Etat qui a pour but d’étudier les voies et moyens de relancer l’économie sous-régionale.