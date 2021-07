Barack Obama devient partenaire de la NBA Africa

A travers un communiqué de presse, la National basketball association (NBA) annonce que l’ancien président américain Barack Obama s’associe à la NBA Africa en tant que partenaire stratégique. Qualité qui lui permettra de détenir une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise.

D’après le communiqué, le Président Obama « contribuera aux efforts de responsabilité sociale de la ligue sur le continent », notamment par le biais de programmes et de partenariats soutenant l’égalité des genres et l’inclusion économique.



La NBA Africa, basée en Afrique du Sud, gère les activités de la ligue américaine de basketball en Afrique, y compris la Basketball Africa League dont la saison inaugurale a eu lieu en mai dernier avec la participation de 12 des meilleures équipes de clubs en provenance de 12 pays africains, indique le document qui informe aussi que « La NBA Africa œuvre pour renforcer la présence de la NBA sur des marchés africains prioritaires, consolidant ainsi l’engagement de la ligue envers les joueurs et les fans à travers tout le continent… En outre, la NBA Africa a lancé plusieurs initiatives de responsabilité sociale visant à l’amélioration des moyens de substance de la jeunesse et des familles africaines ».

Pour Barack Obama, en utilisant ce sport, la NBA « a toujours été un ambassadeur de choix pour les États-Unis et, en Afrique, le basket-ball a le pouvoir de promouvoir les opportunités, le bien-être, l’égalité et l’autonomisation sur l’ensemble du continent ». Et de poursuivre qu’« en investissant dans les diverses communautés, en favorisant l’égalité des genres et en transmettant l’amour du basket-ball, je suis convaincu que la NBA Africa peut changer la donne pour beaucoup de jeunes Africains. J’ai été impressionné par l’engagement de la ligue en faveur de l’Afrique, notamment par le leadership dont ont fait preuve plusieurs joueurs africains qui veulent apporter leur contribution à leurs pays et leurs communautés. C’est pourquoi je suis fier de rejoindre l’équipe de la NBA Africa et impatient de contribuer à un partenariat qui va bénéficier aux jeunes de nombreux pays. »





Le président de la NBA, Adam Silver, s’est aussi réjoui de la collaboration qui commence. « Le Président Obama nous fait un très grand honneur en acceptant de devenir un partenaire stratégique de la NBA Africa afin de soutenir nos vastes efforts de développement du basket-ball sur le continent », a-t-il déclaré.