Banque Mondiale : Ousmane Diagana, nouveau vice-président pour l’Afrique de l’ouest et centrale

INTERNATIONAL – La représentation régionale de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne est désormais divisée en deux vice-présidences. Ousmane Diagana prend fonction ce mercredi 1er juillet en tant que vice-président pour l’Afrique de l’ouest et centrale, alors que Hafaz Ghanem occupe la vice-présidence de l’Afrique de l’Est et australe.

Jusqu’à la fin du mois de juin, le département régional de la Banque mondiale en Afrique Subsaharienne était dirigé par Hafez Ghanem. Il est désormais le vice-président de l’Afrique de l’Est et australe. Ousmane Diagana est quant à lui vice-président pour l’Afrique de l’ouest et centrale. En effet, la décision de repartir en deux le portefeuille régional de la Banque mondiale a été prise depuis le début de l’année.

La création d’une nouvelle vice-présidence s’inscrit dans la continuité des efforts du Groupe de la Banque mondiale. Elle permettrait de soutenir davantage les reformes et les politiques requises pour réaliser une croissance durable et diversifiée, faire reculer la pauvreté et améliorer les conditions de vie des Africains selon la Banque mondiale.

Ousmane Diagana est un cadre de la Banque mondiale d’origine mauritanienne. Il est entré à la banque en 1992. Son dernier poste au sein du Groupe Banque mondiale, vice-président Ressources humaines. Sa nomination intervient au moment où la banque veut renforcer la réalisation de son programmes d’activité en Afrique et mettre davantage l’accent sur des opérations régionales qui concrétisent les avancées transformatrices de l’Afrique.

« C’est pour moi un honneur de diriger l’action de la Banque mondiale en Afrique de l’ouest et centrale, avec le souci de l’innovation, du résultat et de la transformation » déclare Ousmane Diagana avant d’ajouter : « Je suis convaincu qu’en travaillant en concertation avec Hafez Ghanem, nous pouvons faire mieux, et nous allons faire mieux. »