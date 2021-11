Airtel Africa et l’UNICEF annoncent un partenariat pour réinventer l’éducation des enfants en Afrique  

MESSAGE – Airtel Africa et l’UNICEF ont annoncé ce 1er novembre, le lancement d’un partenariat panafricain de cinq ans visant à accélérer l’apprentissage numérique en connectant les écoles à Internet et en assurant un accès gratuit aux plateformes d’apprentissage dans 13 pays.



Ce partenariat vise à garantir que l’apprentissage numérique soit intégré au programme de base de services essentiels pour les enfants en Afrique.



Airtel Africa est le premier partenaire africain du secteur privé à s’engager à hauteur de plusieurs millions de dollars en faveur de l’initiative « Réinventer l’éducation », une initiative mondiale lancée par l’UNICEF en 2020 qui appelle à ce que l’apprentissage numérique soit pleinement disponible en tant que service de base pour chaque enfant et chaque jeune du monde. Cette initiative est particulièrement importante pour permettre aux enfants de combler leurs lacunes d’apprentissage, suspendu en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.



« L’éducation de centaines de millions d’enfants en Afrique a été bouleversée ou suspendue à cause de la pandémie de COVID-19,” a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Mme Henrietta Fore. « Ce partenariat, qui vise à promouvoir l’éducation numérique des enfants en Afrique, permettra de remettre l’apprentissage des enfants sur la bonne voie. »



Le financement et la contribution en nature d’Airtel Africa dans le cadre de ce partenariat représente plus de 57 millions de dollars sur cinq ans, jusqu’à 2027. Outre un soutien financier direct, ce programme utilisera la technologie et l’expertise d’Airtel Africa pour connecter les écoles et les communautés à Internet, faciliter un accès gratuit au contenu éducatif en ligne pour les élèves et fournir des données essentielles pour éclairer les programmes d’apprentissage numérique de l’UNICEF afin d’en assurer la durabilité et l’expansion en Afrique.



« En tant qu’entreprise, nous nous focalisons sur l’éducation comme un domaine clé de la responsabilité sociale d’entreprise. Nous sommes très enthousiastes à l’idée que ce partenariat avec l’UNICEF nous permettra de renforcer notre impact. Ce partenariat coïncide également avec le lancement de notre nouvelle stratégie de durabilité, qui définit notre engagement en faveur de l’éducation pour la prochaine décennie », a déclaré Olusegun Ogunsanya, PDG d’Airtel Africa.

« Nous sommes vraiment ravis de collaborer avec l’UNICEF pour faire avancer l’agenda de l’éducation sur le continent grâce à la connectivité et à l’accès. En tant qu’entreprise, nous entendons jouer pleinement notre partition dans ce changement », a-t-il ajouté.



Les écoliers de plusieurs pays bénéficieront du partenariat panafricain entre Airtel Africa et l’UNICEF, notamment le Congo, le Gabon, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.