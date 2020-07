Afrique : Ngueto Yambaye, « L’homme qu’il faut pour impulser le développement du FAGACE »

Nouveau directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), Ngueto Yambaye est, selon le président du Conseil d’administration, « l’homme qu’il faut pour impulser le développement du Fonds».

Y-avait-il meilleur que Ngueto Taraïna Yambaye pour diriger le Fonds africain de garantie et de coopération économique pour relancer la modernisation de l’institution ? Non, de l’avis du président du Conseil d’administration de ce Fonds, Hugues Oscar Lokossou. Vendredi 24 juillet 2020, à l’installation du nouveau directeur général du FAGACE, le président du Conseil d’administration représentant le président du Conseil des gouverneurs a soutenu que le Tchadien était le profil idéal pour prendre les rênes de l’institution.

« Le Conseil des gouverneurs vous réaffirme tout son soutien dans cette nouvelle mission. Nous sommes convaincus que vous êtes l’homme qu’il faut pour impulser le développement du Fonds », a déclaré Hugues Oscar Lokossou, au nom du président du Conseil des gouverneurs, à l’endroit du nouveau directeur général. Selon le président du Conseil d’administration, le nouveau directeur général dispose de « toutes les qualités et expertise nécessaire pour faire du FAGACE un instrument d’intégration économique et financière et une institution crédible au service de la transformation économique des pays membres, et de l’Afrique ».

« Parcours riche et varié »

Installé officiellement directeur général du FAGACE, Dr Ngueto Taraïna Yambaye a un « parcours riche et varié ». Ceci, à la fois tant dans le monde des finances que de la politique. Économiste de haut niveau spécialisé en finance internationale et en stratégie de financement, le nouveau patron du FAGACE cumule plus de 25 ans d’expériences au niveau international et national.

Ancien ministre de l’Économie, du Plan et du développement du Tchad, Dr Ngueto Yambaye a été administrateur du Fonds monétaire international pour l’Afrique pendant six années. Le nouveau directeur général du FAGACE est en « terrain connu » pour avoir déjà servi dans l’ensemble des 14 pays membres. Pour les services rendus dans le cadre de la mobilisation de ressources au profit du continent, il est commandeur de l’Ordre national de plusieurs pays dont le Bénin.

Un choix unanime pour la modernisation du FAGACE

Dr Ngueto Yambaye a été nommé à la tête du FAGACE lors de la 3ème session extraordinaire du Conseil des gouverneurs en juin 2020. Les gouverneurs ont porté unanimement leur choix sur l’ex-argentier du Tchad pour un mandat de quatre ans. Par cette « brillante » nomination, les gouverneurs entendent relancer la modernisation du Fonds.

« Cela passe par une nouvelle coopération avec les partenaires techniques et financiers », a indiqué le président du Conseil d’administration du Fonds avant de se réjouir de ce que le nouveau directeur général vienne de « ce monde ». La modernisation du FAGACE nécessite également une coopération avec les gouvernements. « Il connait très bien le langage qu’il faut parler avec les politiques », a souligné Hugues Oscar Lokossou, qui attend simplement du nouveau directeur général qu’il mette en œuvre des actions de modernisation, d’innovation pour rassurer les différents intervenants du Fonds mais également pour soutenir le secteur privé, instance de création de la richesse et de l’emploi.

« Je peux vous assurer que monsieur Yambaye sait de quoi il s’agit pour avoir mis en œuvre plusieurs programmes dans son pays en direction du secteur financier et du secteur privé, notamment les programmes de mobilisation de ressources », a rassuré le président du conseil d’administration du Fonds. C’est dire donc que Dr Ngueto Yambaye est l’homme qu’il faut, à la place qu’il faut.