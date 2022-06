Afrique : l’importation des vêtements de seconde main en hausse de 28,84%

Les importations des vêtements de seconde main sont en hausse en Afrique de 28,84 % en 2021 pour s’établir à 1,84 milliard de dollars, selon un rapport publié le mardi 28 juin par la plateforme B2B spécialisée dans le textile-habillement Fibre2Fashion, nous apprend l’Agence Ecofin.

Le document parcouru par cette agence de presse précise que les principaux exportateurs de vêtements usagés vers le continent sont, dans l’ordre, la Chine, l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Corée du Sud.

« Les exportations chinoises de vêtements d’occasion vers l’Afrique ont augmenté de plus de 131 % en 2021, à 624 millions de dollars », relève notre source. Après la Chine, c’est l’Union européenne qui arrive en deuxième position avec des exportations évaluées à 572 millions de dollars durant l’année écoulée.

Cette quantité de vêtements usagés importée en Afrique subsaharienne, fait du continent la première destination mondiale des vêtements de deuxième main.

En outre, le rapport indique que le secteur de la friperie génère plusieurs millions d’emplois sur le continent. D’autant plus qu’il se distingue par une longue chaîne de valeur qui permet de créer des emplois à plusieurs stades : transport, tri, nettoyage, remise en bon état, relookage, vente, location d’espaces de vente, recyclage, fabrication de nouveaux produits de plus grande valeur, etc.