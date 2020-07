Afrique : le Groupe Ecobank classé Meilleure banque citoyenne par Euromoney

Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain, a remporté, dans le cadre de l’édition 2020 des Prix Euromoney pour l’Excellence, le prix très convoité de La Meilleure Banque Africaine en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Euromoney reconnaît Ecobank comme acteur majeur de la durabilité et des partenariats y afférents. Cette distinction reconnaît par ailleurs la banque pour son impact probant en matière sociale et environnementale en Afrique.

Carl Manlan, directeur des opérations de la Fondation Ecobank, a déclaré : « A Ecobank, nous nous appuyons sur nos capacités humaines et nos ressources essentielles pour oeuvrer en harmonie avec des partenaires pour la transformation de l’Afrique. Nous sommes passionnés par la conception conjointe de partenariats pour conduire le changement au sein des communautés à travers notre empreinte panafricaine. Le prix Euromoney pour l’excellence reconnaît notre collaboration avec les communautés africaines et des partenaires qui partagent la même vision. »

La Fondation Ecobank effectue un travail remarquable en respectant son engagement à améliorer la qualité de vie des populations sur l’ensemble du continent africain. La Fondation devrait à juste titre être fière de son impact incessant et de la réelle différence qu’elle marque dans de nombreuses régions du continent. A travers la Fondation, notre Groupe met à profit ses ressources et ses capacités pour contribuer au développement économique et social de l’Afrique. Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank.

La responsabilité citoyenne de Ecobank se focalise principalement sur les trois domaines clés que sont la santé, l’éducation et l’inclusion financière. Quelques exemples de partenariats récents :

• Une Campagne de trois ans initiée par Ecobank pour sensibiliser aux maladies non transmissibles (MNT) et éduquer les communautés en fournissant des informations essentielles sur les changements alimentaires et de style de vie nécessaires pour aider à prévenir les MNT telles que le cancer et le diabète. La Journée Ecobank est la journée communautaire bénévole de la banque, visant à aider les couches les plus vulnérables de nos communautés locales.

• Le Prix du Président du Groupe Ecobank pour le développement durable souligne le rôle de la banque dans la conception de solutions innovantes, reproductibles et évolutives conduisant à un changement environnemental et social durable, dans les pays d’implantation. Ecobank Togo est le lauréat de 2020 pour son soutien aux efforts du gouvernement pour fournir de l’électricité à 300 000 ménages et entreprises rurales, grâce à des kits d’énergie solaire.

• Le rétablissement de la santé des économies africaines est vital et en ce sens, Ecobank a contribué à hauteur d’environ 3 millions de dollars EU, en numéraires, matériel de santé et fournitures médicales. Ecobank a en outre déployé ses capacités financières en faveur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine pour permettre à toute personne sur le continent africain et dans la diaspora de faire un don pour participer à la riposte panafricaine contre la Covid-19.

• Au début de ce mois, Ecobank a lancé son initiative « Zéro Palu – Les entreprises s’engagent ». Lancé en partenariat avec Speak Up Africa, ce projet vise à éliminer le paludisme en Afrique grâce à des actions dirigées par le secteur privé en vue d’accroître les niveaux de financement et la prise de mesures plus solides et mieux ciblées pour soutenir les programmes nationaux de lutte contre le paludisme.