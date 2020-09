Afrique : Le COVID-19 exacerbe les défis auxquels est confronté le système éducatif africain, selon l’UA

La Commission de l’Union africaine (UA) a déclaré dimanche que la pandémie de COVID-19 avait exacerbé les défis auxquels est confronté le système éducatif africain.

“La pandémie de COVID-19 a exacerbé les défis auxquels est confronté le système éducatif africain, et renforce le besoin de solutions adaptées, localement innovantes et évolutives dans le domaine de l’éducation”, a déclaré, dans un communiqué publié dimanche, le bloc panafricain qui réunit 55 pays.

Soulignant les effets néfastes de la pandémie de COVID-19 sur le système éducatif africain, la Commission de l’UA a également souligné qu’il était “nécessaire de promouvoir l’innovation dans l’ensemble de l’écosystème lié à l’éducation et au développement des compétences, en tirant parti de la révolution numérique, en renforçant son impact et en veillant à ce que les groupes défavorisés n’en soient pas exclus”.

L’UA a également lancé une initiative visant à promouvoir des innovations locales en matière d’éducation durable afin d’atténuer l’impact du COVID-19 dans le secteur de l’éducation en Afrique.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la Commission de l’UA a également appelé à soutenir et à développer les innovations nationales les plus prometteuses en matière d’éducation durable à l’aide d’un financement et d’une assistance technique d’un montant de 100.000 dollars américains.

Selon l’UA, l’innovation en Afrique doit maintenant entrer “soit en phase expérimentale, soit en phase de mise en oeuvre des techniques dont l’efficacité a été démontrée, en mettant l’accent sur un ou plusieurs aspects du système éducatif. C’est le cas par exemple des données et l’analyse, des logiciels de gestion de l’enseignement et de l’apprentissage, du matériel d’enseignement et d’apprentissage, de la connectivité des écoles, le matériel et les infrastructures d’évaluation et d’éducation, ou encore l’administration scolaire”.

L’innovation doit également permettre un meilleur accès à l’éducation et de meilleures prestations pour ceux qui n’ont pas accès aux services existants, développer un modèle de fonctionnement et de financement évolutif et durable, et fournir aux consommateurs des services à des prix inférieurs aux alternatives existantes, a indiqué l’UA.