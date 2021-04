Afrique : le congrès électif et les championnats d’Afrique seniors de judo sont délocalisés au Sénégal

SPORT – Le congrès électif et les championnats d’Afrique seniors de judo prévus au Maroc du 18 au 23 mai 2021 sont délocalisés au Sénégal en raison des conditions sanitaires dues à l’augmentation des cas de Covid19.

La décision a été prise par le comité directeur de l’Union africaine de judo lors d’une réunion d’urgence tenue le 12 avril 2021. “Président, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient qui pourrait être causé par la reprogrammation. Nous devons prendre en considération la santé et le bien-être de tous nos délégués et athlètes“, a écrit la secrétaire générale dudit comité, Estony Pridgeon.

La fédération royale marocaine de Judo n’est plus en mesure d’accueillir le congrès électif et les championnats d’Afrique de judo à cause de l’augmentation des cas de Covid-19.