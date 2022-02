Afrique : la Covid-19 est en baisse, selon l’OMS

D’après les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), depuis trois semaines consécutives, la Covid-19 est en baisse sur le continent africain. Cette baisse de contamination devient un obstacle au déploiement des vaccins sur le continent.



La Covid-19 est en recul en Afrique. C’est en tout cas ce que confirment les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon lesquelles depuis trois semaines les taux d’incidence de la Covid-19 sont en baisse en Afrique.



Au cours de la semaine dernière, les cas ont diminué de 15% par rapport à la semaine précédente, tandis que les décès ont légèrement diminué de 5%.



Le continent africain a ainsi signalé plus de 125.000 nouveaux cas, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente. Cette évolution fait suite à une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas observée depuis plus d’un mois.

Malgré la baisse générale du nombre de décès sur le continent, certains pays continuent a enregistré plus de cas. C’est par exemple le cas de l’Afrique du Sud qui fait état d’une légère hausse, avec plus de 22.000 nouvelles infections. D’autres pays ont signalé des augmentations de 20% ou plus.



Mais avec cette baisse de contamination constatée ces trois dernières semaines, le continent peine à étendre le déploiement des vaccins, avec seulement 11% de la population entièrement vaccinée.



Il faut savoir que depuis l’apparition de Covid-19 en Afrique, près de 11 millions de cas ont été enregistrés dont 239.000 décès cumulés.