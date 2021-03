Afrique : la BAD projette une croissance économique de 3% en 2021

La croissance économique de l’Afrique pourrait rebondir de 3%, cette année, d’après la Banque africaine de développement.



Dans un supplément aux perspectives économiques en Afrique, publiée le 30 janvier 2021, la Banque africaine de développement (BAD) prévoit un rebond de croissance économique en Afrique, de 3% en 2021. Selon la BAD, la croissance devrait rebondir à 3% en 2021, contre -3,4% dans le pire des scénarios pour 2020.

Mais, ce rebond ne peut se réaliser que “si les gouvernements parviennent à juguler la propagation de la pandémie de Covid-19”, précise le document. Car, ajoute-t-il, “les perspectives de croissance pour 2021 et au-delà dépendent largement de l’efficacité des gouvernements africains à aplatir la courbe de l’épidémie et des politiques de réouverture des économies”.

Pourtant, en Afrique, seuls 21 pays sur 54 ont des moyens de faire face aux épidémies.

Si les gouvernements ne font plus d’efforts, près de 49 millions d’Africains pourraient être plongés dans l’extrême pauvreté, avec près de 30 millions d’emplois sur le point de disparaitre, à cause de la pandémie, en particulier en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, selon la BAD.

« Pour rouvrir les économies, les décideurs politiques doivent adopter une approche progressive et graduelle qui évalue soigneusement les compromis entre la reprise trop rapide de l’activité économique et la préservation de la santé des populations. Ils doivent également renforcer la confiance et l’adhésion du public et s’attaquer aux goulets d’étranglement structurels qui rendent le continent plus vulnérable aux chocs futurs », recommande la BAD.