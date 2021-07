Afrique du Sud : Moussa Faki condamne les violences meurtrières

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné mercredi les violences meurtrières survenues en Afrique du Sud à l’occasion de l’incarcération de l’ancien président Jacob Zuma.

Il a dénoncé “dans les termes les plus forts la flambée de violence qui s’est soldée par la mort de civils, des scènes déplorables de pillages de biens publics et privés, la destruction d’infrastructures, dont la suspension des services essentiels dans le KwaZulu-Natal, le Gauteng et ailleurs en Afrique du Sud”.

M. Faki a appelé dans un communiqué au rétablissement urgent de l’ordre, de la paix et de la stabilité dans ce pays, dans le respect de l’Etat de droit. Pour lui, “ne pas agir pourrait avoir de graves conséquences non seulement pour le pays, mais pour toute la région”.

Les autorités sud-africaines ont indiqué mardi que les violences au KwaZulu-Natal avaient fait 26 morts.