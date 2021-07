Afrique du Sud : 6 morts dans les violences consécutives à l’interpellation de Jacob Zuma, l’armée déployée

Les militaires ont été déployés dans les provinces sud-africaines du KwaZulu Natal et du Gauteng afin de mettre fin aux violentes manifestations et au pillage, a annoncé lundi l’armée sud-africaine.

Les Forces nationales de défense sud-africaines (SANDF) ont déclaré qu’elles avaient été appelées par la Structure nationale conjointe des opérations et du renseignement pour aider les organismes d’application de la loi.

“Le déploiement débutera dès que tous les processus de déploiement seront en place“, a affirmé le directeur des communications institutionnelles de défense des SANDF, le général de brigade Mafi Mgobozi.

“L’objectif du déploiement des SANDF est d’apporter la sécurité et un environnement de travail sûr” pour la police et les autres organismes d’application de la loi quand “ils exécuteront leur devoir de maintien de l’ordre mandaté par la Constitution“, a-t-il expliqué.

La police a indiqué que six personnes avaient été tuées et 219 autres arrêtées au cours du week-end au Gauteng et au KwaZulu-Natal à la suite des violentes manifestations qui ont éclaté après que l’ex-président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage au tribunal. Des centaines de magasins et d’entreprises ont été pillées dans les deux provinces.