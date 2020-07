Afrique : aucune entreprise tchadienne parmi les 500 meilleures selon The Africa Report

Le magazine The Africa Report, dans une publication devrait paraître le 27 juillet, a dressé la liste de 500 meilleures entreprises africaines pour l’année 2019. Dans ce classement qui englobe tous les secteurs, aucune entreprise de droit tchadien n’y figure.

Media de référence faisant partie de Jeune Afrique Media group, The Africa Report publie régulièrement des données sur la politique, l’économie et bien d’autres domaines, tous liés au continent Africain.

Son dernier rapport offre le classement de meilleures entreprises africaines reparties sur tout le continent. Le classement est basé sur les chiffres d’affaires générées par les entreprises du continent. Le calcul s’est focalisé sur les dernières données collectées par le média en 2017 en comparaison de celles consignées dans le rapport de 2016.

Alors que les chiffres d’affaires collectés tournent dans l’intervalle de 3 200 000 dollars pour le plus haut classé et 188 124 dollars pour le dernier du classement, aucune entreprise tchadienne n’a intégré ce que The Africa Report appelle le Top 500 des entreprises africaines. Le classement reste dominé comme en 2016 par l’Algérien Sonatrach (3 200 000 dollars), le Sud-africain Steinhoff International Holdings (23 965 629 dollars) et l’Angolais Sonango (17 496 264 dollars).

L’absence du Tchad est donc remarquable dans ce top 500 reparti dans 54 pays que du continent. Comment expliquer l’absence des entreprises tchadiennes qui, aux yeux des observateurs, font des chiffres d’affaires colossaux ? Faut-il imputer cette absence à une simple question de performance ou fouiller d’autres facteurs tels que la dissimulation de chiffres d’affaires réels pour échapper aux fiscs ?