Coronavirus : déjà 3 145 cas confirmés dans les pays du G5 Sahel

SANTE – La pandémie du nouveau coronavirus fait son chemin dans les cinq pays du G5 Sahel. A ce jour, la situation est de 3.145 cas confirmés dont 1 954 guéris et 614 morts.

Avec une superficie de 5 097 338 km², le G5 Sahel comptabilise au total 3145 malades déclarés positifs à la Covid-19. Parmi ces cas, l’on dénombre 1 954 patients guéris et 614 décès. Le Mali est le pays le plus touché dans la région. Il compte 860 cas positifs à ce jour dont 494 guérisons et 452 décès.

Le Burkina Faso compte à ce jour 796 cas déclarés parmi lesquels, 644 sont guéris et 51 décédés. En outre, au Niger, le nombre de décès s’élève à 54 pour 904 cas confirmés. Le nombre des patients guéris dans ce pays monte à 698.

La Mauritanie est jusqu’à présent le pays qui a enregistré un nombre réduit de cas liés au coronavirus. En effet, le pays compte à ce jour 62 cas déclarés dont six patients guéris et quatre sont décédés. En revanche, le Tchad compte 503 malades confirmés, avec 117 guérisons et 53 décès.

Le compteur ne s’arrête pas depuis le début de la pandémie liée au Corona virus. Le Sahel, comme toutes les autres régions dans le monde continue d’enregistrer de nouveau cas. De manière globale, le taux de personnes décédées est de 19,52% dans le G5 Sahel.

