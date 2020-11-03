ساحل العاج: الحسن واتارا الفائز بعدد كبير من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلنت اللجنة الإنتخابية المستقلة في ساحل العاج ، النتائج النهائية لإنتخابات 31/أكتوبر الرئاسية: بفوز الحسن واتارا بنسبة 94.27℅ من الأصوات.

وحصل باسكال أفي نغيسان 0.99 ℅ وحصل كانان هيري بيديي على 1.66℅ وحصل كواديو كونان بيرتين على 1.99٪ وفقًا لهذه الأرقام الرسمية.

وتبلغ نسبة المشاركة 53.9 ℅ ، وبحسب بيان اللجنة الإنتخابية فإن هذه هي النتائج المؤقتة التي يجب الآن أن يصادق عليها المجلس الدستوري في البلاد

وقد أعلن قادة المعارضة في ساحل العاج ، أمس إعتزامهم تشكيل “حكومة إنتقالية” بعدما قاطعوا الإنتخابات التي أجريت السبت الماضي ، إحتجاجاً على ترشح الرئيس الحسن وتارا لولاية رئاسية ثالثة.