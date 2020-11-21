المعركة ضد وباء كوفيد-19 لم تنته بعد ، بحسب بيان صدر اليوم من الإتحاد الأفريقي

أنجمينا (Tchad infos)

شددت مفوضية الإتحاد الأفريقي يوم الجمعة 20/نوفمبر/2020 على أن معركة إفريقيا ضد وباء كوفيد -19 “لم تنته بعد”.

وأدلت بهذا البيان أميرة الفاضل ، مفوضة الإتحاد الأفريقي المكلفة بالشؤون الإجتماعية ، وأتى ذلك بالتزامن مع موافقة بنك التنمية الأفريقي (BAD) على منح تمويل يبلغ قدره إلى 27.33 مليون دولار للمركز الأفريقي للرقابة والوقاية. (CDC Afrique) لدعم المعركة القارية ضد وباء كوفيد-19 المستمر.

وعلى الرغم من أن أفريقيا لم تسجل عدداً كبيراً جداً من الحالات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ، إلا أن تأثير الوباء كان “مرتفعاً جداً على القارة ، مما يضع ضغطاً شديداً على النظام الصحي الهش ، ويضر بالوضع الإجتماعي والإقتصادي في القارة “.

وحذرت السيدة أميرة الفاضل من أن مكافحة كوفيد -19 “لم تنته بعد” ، مشيرة إلى أن الدعم المالي المقدم من بنك التنمية الأفريقي “سيساعد في تعزيز قدرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا على الإستجابة لـ كوفيد-19 والأوبئة المستقبلية” .

ووفقًا لـ CDC AFRIQUE ، حتى يوم الجمعة ، بلغ عدد الحالات المؤكدة لـ كوفيد-19 في القارة الأفريقية 2026841 ، مع إرتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 48681.

وأخيرًا ، أضاف مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، إن 1714395 شخصاً مصاباً بـ كوفيد-19 قد تعافوا في جميع أنحاء القارة حتى الآن.