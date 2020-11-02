السنغال: حكومة جديدة تضم فصائل المعارضة والشباب

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال ، مساء الأحد ، تشكيل حكومة جديدة ضمت 33 وزيراً و4 وزراء دولة، بالإضافة إلى الإنفتاح على المعارضة والشباب ، فيما غادرتها أسماء كبيرة في الدولة.

وبحسب ما أوردت الوكالة السنغالية للأنباء ، فإن التشكيلة الجديدة للحكومة شهدت دخول عمر صار وزيراً للمعادن والجيولوجيا ، وهو الشخصية الثانية سابقاً في الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS) المعارض ، وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين (PLD).

كما دخل الفريق الحكومي يانخوبا دياتارا ، وزيراً للإقتصاد الرقمي والإتصال، وهو القيادي في “حزب ريومي” ، فيما أسندت حقيبة الخارجية إلى الوزيرة آيستا تال صال ، القادمة من حركة “أوزي لافنير”.

وأسندت العديد من الحقائب إلى وجوه تبدو جديدة للكثير ، فكانت حقيبة التنمية الريفية من نصيب علي صالح ديوب ، القادم من حزب “ريومي” ، وحقيبة الداخلية من نصيب أنتوان فيليكس ديوم ، وهو وكيل قضائي سابق لدى الدولة ، أما حقيبة الصناعة التقليدية فقد أسندت إلى آمادو انجاي ، وحقيبة تخطيط المدن والإسكان والصحة العامة فكانت من نصيب عبدولاي صاو.

ومن أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة ، وزير الدولة المكلف بالسكن ، فيكتروين انجاي.

في المقابل غادر الحكومة العديد من الوجوه الوازنة ، على غرار أمادو با (الخارجية) ، محمدو مختار سيسي (الطاقة) ، عالي انغوي انجاي (الداخلية) ، عمر يوم (البنية التحتية والنقل وفك العزلة) ، بالإضافة إلى اندي تيكي انجاي (الاقتصاد الرقمي والاتصال).

كما غادر عبدالكريم فوفانا منصبه وزيراً لتخطيط المدن والإسكان والصحة العامة ، ولكنه عُين منسقًا لمشروع «السنغال الناهض»، ليحل محل الشيخ كانتي الذي تم تعيينه مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة.

المصدر (وكالة السنغال للأنباء)