أمن: مجموعة دول الساحل الخمس ، تضع لمساتها الأخيرة على مشروع “أكاديمية الشرطة الإقليمية”.

أنجمينا: (Tchad infos)

تطمح البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس (G5) إلى تكملة أعمالها العسكرية ضد التهديدات الإرهابية ، فلهذا الغرض تم إنشاء أكاديمية شرطة إقليمية ، وقد تم الإنتهاء منها اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020.

علماً ، أنه قد تم طرح هذا المشروع خلال المؤتمر الرابع لرؤساء دول منطقة الساحل (G5) الذي عقد في 6 فبراير 2018 ، “أكاديمية الشرطة الإقليمية (ARP)” ، هي هيكل للتدريب المستمر والمخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين في قوات الشرطة الوطنية لدول الساحل (G5) ، وخطة (ARP) هي مبادرة تهدف إلى ضمان التكامل بشكل أفضل بين العمل العسكري وعمل الشرطة في مكافحة ظواهر إنعدام الأمن في منطقة الساحل.

وكما ستعمل على تحسين مهارات ومعارف قوى الأمن الداخلي ، وكذلك مهارات ومعارف التعاون الإقليمي من أجل تعزيز سبل التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإتجار بجميع أنواعه.