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أفريقيا الوسطى: الناخبون يذهبون إلى صناديق الإقتراع في ظل توتر شديد

27 décembre 2020 11:55

أنجمينا: ( Tchad infos)

عالمي – افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 في جمهورية إفريقيا الوسطى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على خلفية الأزمة. وبحسب وسائل الإعلام الدولية ، لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على ثلثي البلاد.

تعرض نظام الرئيس المنتهية ولايته “فوستين أرشانج تواديرا” للتهديد منذ عدة أسابيع من قبل رجال مسلحين وقد إتهم الرئيس السابق “فرانسوا بوزيزي” بالتورط في هذه الأفعال. وقد تم إستبعاد رئيس الدولة السابق في هذه الانتخابات ، ولهذا يقال إنه عاد إلى صفوف الجماعات المسلحة.

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