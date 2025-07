Afrique centrale : vers la fusion de la CEMAC et de la CEEAC ?

Le 18 juillet 2025, Yaoundé la capitale camerounaise sera le théâtre d’un sommet extraordinaire conjoint des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). L’annonce a été faite le 4 juin dernier à l’issue d’un Conseil des ministres de la CEEAC, en prélude à sa 28ème session ordinaire tenue le 7 juin à Malabo, en Guinée Équatoriale.

Cette rencontre de haut niveau, convoquée par le président camerounais Paul Biya, se penchera sur un chantier majeur : la rationalisation des Communautés économiques régionales (CER). Président en exercice du processus, Paul Biya entend relancer un projet initié depuis 2009 à Kinshasa, lors de la 14ème Conférence des chefs d’État de la CEEAC.

L’objectif est clair : fusionner la CEMAC et la CEEAC en une seule entité régionale forte et cohérente, arrimée aux ambitions de l’Union africaine. Ce projet vise notamment à renforcer l’intégration régionale, stimuler les échanges intra-communautaires encore faibles, et mettre fin à la multiplicité des organisations aux missions souvent redondantes, dans un contexte de raréfaction des ressources financières.

Déjà en août 2022, le ministère camerounais de l’Économie signalait des avancées notables, parmi lesquelles : l’unification des zones de libre-échange des deux communautés ; l’élaboration d’un Code des douanes commun, d’un tarif extérieur commun et d’une politique commerciale unifiée ; l’adoption de douze domaines prioritaires de convergence, incluant le commerce, la santé, la libre circulation, la sécurité, le financement de l’intégration ou encore les politiques budgétaires et monétaires.

Plus récemment, le Comité de pilotage de la rationalisation des CER en Afrique centrale (Copil/CER-AC), réuni le 7 juin 2024 à Yaoundé, a indiqué que le processus de fusion est réalisé à 55,31%. Le sommet attendu en ce mois de juillet pourrait donc marquer une étape décisive vers la création d’un bloc économique unique en Afrique centrale, avec en ligne de mire l’annonce d’une date officielle pour la fusion complète des deux communautés.