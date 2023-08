Affaire pipeline Tchad-Cameroun : la direction générale de COTCO affirme poursuivre sereinement ses opérations

Publié le 04-08-2023





La direction générale de COTCO et ses employés, dans un communiqué, affirment poursuivre sereinement des opérations du pipeline Tchad-Cameroun, dans le cadre de la vision de gestion partagée entre le Tchad et le Cameroun, “malgré les communications manipulatrices et malveillantes de Savannah Energy”.

Le tribunal arbitral de l’urgence de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris (CCI) a rendu, le 28 juillet dernier, une ordonnance sur les mesures d’urgence sollicitées par Savannah Energy. “Une décision qui affirme clairement le principe selon lequel, COTCO doit pouvoir continuer ses opérations sereinement dans l’esprit de gestion partagée conformément aux Statuts, sans l’interférence de l’ancienne direction nommée par Savannah Energy, certains esprits malveillants en font une interprétation tronquée”, a fait savoir le communiqué de COTCO.

Cependant, s’étonnent les responsables de l’entreprise des publications selon lesquelles, le tribunal arbitral de l’urgence aurait annulé la décision du Conseil d’Administration ayant nommé Bako Harouna comme Directeur Général. “Alors qu’une telle décision n’est pas de la compétence de l’arbitre de l’urgence. L’on ne trouve nulle part dans la décision dont s’agit, le terme “annulation”. En revanche, le tribunal arbitral a consolidé les positions des dirigeants actuels en relevant avec emphase leur capacité à assurer une gestion saine et efficiente de la Société”, mentionne le communiqué de presse.

Pour mémoire, le 31 mars 2023, le Tchad a nationalisé les actifs pétroliers d’ESso Exploration and Production Chad Inc et Esso Pipeline Investments Limited, que Savannah Energy estime avoir reçus d’Esso-ExxonMobil. Depuis lors, Savannah Energy est entrée dans un bras de fer sans pareil avec le Tchad. “Cherchant à interférer avec la vie sociale et les opérations de COTCO, Savannah Energy a initié le 12 juillet 2023 une procédure pré-arbitrale d’urgence auprès de I’instance arbitrale CCI afin d’obtenir, sur le fondement d’arguments factuels et juridiques fallacieux du reste contestés par COTCO, son rétablissement aux commandes de l’entreprise jusqu’à la fin de l’arbitrage au fond entre le Tchad et Savannah qui ne prendra pas moins de 2 ans”, fustige les responsables de COTCO les agissements de Savannah Energy.

Par le présent communiqué, COTCO entend exposer à ses partenaires et à l’opinion publique interne et internationale la situation actuelle, afin de dissiper les doutes et lever toute équivoque. “Il s’agit d’une énième vaine manœuvre de manipulation de Savannah aux abois depuis l’annonce du projet de gestion partagée du pipeline Tchad-Cameroun porté par les deux pays et récemment matérialisé par le transfert par le Tchad de 20% des parts de la société à la République du Cameroun, portant ainsi son actionnariat à 25%”, conclut le communiqué.