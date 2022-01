Un jeune écrivain offre 100 exemplaires de son livre à la Bibliothèque nationale

LITTERATURE-L’écrivain tchadien Achair Yaya a fait un don de cent exemplaires de son livre intitulé « Une autre couleur de plus dans un arc-en-ciel », ce vendredi, 28 janvier, à la Bibliothèque nationale du Tchad.

C’est un geste du cœur à valeur patriotique qu’Achair Yaya, écrivain de 33 ans, a fait ce jeudi 28 janvier, à la Bibliothèque nationale. Il a choisi ce moment marqué par les préparatifs du dialogue national inclusif pour offrir cents exemplaires de son livre titrés « Une autre couleur de plus dans un arc-en-ciel », à la Bibliothèque nationale.

L’acte, l’auteur le justifie en ces termes “parce que nous sommes dans une phase de réconciliation et la lecture d’un livre comme le mien peut unir le peuple.” Ce que reconnait aussi la ministre de la Culture, Achta Djibrine Sy qui a saisi l’occasion pour encourager « tous les compatriotes à s’abonner à la Bibliothèque nationale pour accéder à cet ouvrage, à le lire et à voir comment on peut contribuer au vivre-ensemble au niveau du Tchad ».

Achair Yaya a profité de la remise de ces livres pour plaider auprès de la ministre de la Culture pour la subvention de la production des livres. Ce qui permettra aux écrivains qui n’ont pas de moyens de produire plus d’œuvres, selon lui.

Ce n’est pas seulement la Bibliothèque nationale qui bénéficie de ce don, l’auteur prévoit offrir aussi cent autres exemplaires au ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance, qui doit à son tour distribuer aux femmes.