Tchad : les Sao du livre cherchent des moyens pour défendre la littérature tchadienne en Côte d’Ivoire

LITTÉRATURE – Le directeur de l’agence littéraire le Souffle de l’harmattan, Mbernodji Sosthène a fait une déclaration ce vendredi, 13 août 2021, pour présenter les six écrivains tchadiens qui prendront part au Meeting International du Livre et des Arts Associés (MILA), en Côte-d’Ivoire, du 27 au 29 octobre.



Ils sont six écrivains tchadiens à recevoir l’invitation pour participer au Meeting International du Livre et des Arts Associés (MILA) qui se déroulera à Abidjan en Côte-d’Ivoire du 27 au 29 octobre. Il s’agit de Mbernodji Sosthène, Mbainodjiel Neldé Calvin, Sobdibé Keumaye, Hassan Bolobo Maidé, Abakar Mahamat Abdraman et Attie Djouid Djaralnabi. La conférence de presse faite par Mbernodji Sosthène a double objectif : d’abord présenter les six invités, ensuite, demander des soutiens auprès des partenaires pour leur participation à ce rendez-vous littéraire. Car « une main seule ne peut applaudir ».



« Les Sao du livre partent donc en mission et il est juste de les présenter aux Tchadiens, aux mécènes, aux supporters du livre qui ne ménagent aucun effort pour investir dans le livre », a fait savoir Sosthène. La participation de ces six écrivains tchadiens au MILA « reste un défi à relever, pour exposer la grandeur de la littérature tchadienne aux yeux du monde », ajoute-t-il.



A savoir, dans le souci de promouvoir un réseau dynamique de la promotion littéraire, l’Agence littéraire le Souffle est partenaire du MILA depuis quelques années.