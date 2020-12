Tchad : Le poète et écrivain tchadien Nimrod remporte le prix Appolinaire 2020

Romancier, poète et essayiste, Nimrod est un écrivain tchadien résidant en France depuis bientôt 30 ans. Il remporte le prix Appolinaire 2020 avec son recueil “Petit éloge de la lumière nature” (Obsidiane).



La cérémonie de remise du prestigieux Prix Apollinaire 2020 aura lieu à l’automne 2021, aux Deux Magots, en présence de Catherine Mathivat, la présidente du célèbre café littéraire. Compte tenu des restrictions sanitaires actuelles, Les Deux Magots, qui devraient accueilllir le prix Apollinaire ont dû fermer leurs portes. Par conséquent, la remise des prix est reportée à l’année prochaine.



Pour rappel, le prix Guillaume-Apollinaire a été fondé en 1941 par le poète Henri de Lescoët, en hommage au poète. C’est un des plus importants prix de poésie en France, parfois considéré comme le « Goncourt de la poésie ».



Nimrod Bena Djarang est né au Tchad dans les années 1959. Il a écrit six recueils de poèmes et plusieurs romans : Les jambes d’Alice (2001), Le Bal des princes (2008) et Un Balcon sur l’Algérois (2013), ou chez Gallimard – La traversée de Montparnasse (2020).

