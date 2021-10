Tchad : Ladibé Gakdang Michael publie un livre qui incite au bénévolat

LITTÉRATURE-Médecin et désormais écrivain, Ladibé Gakdang Michael, a présenté son premier livre à la Bibliothèque nationale du Tchad. Ce livre intitulé “La vie associative et la jeunesse” est édité aux éditions Toumaï. Mais de quoi s’agit-il ?



“La vie associative et la jeunesse” est une œuvre qui invite non seulement les jeunes à s’engager pour le bien-être des communautés mais interpelle aussi les décideurs à miser sur le capital humain des jeunes pour un développement durable du continent africain.



“N’a-t-on pas coutume de dire que la vie associative est une autre école de la vie ?”, s’interroge son auteur en introduisant le livre. A travers ce livre de 141 pages, Ladibé Gakdang Michael, fait une analyse profonde de l’engagement des jeunes dans la vie associative et le volontariat qui selon lui, “permet de gagner plus d’expériences pour pouvoir faire face aux réalités du monde professionnel”.



“La vie associative et la jeunesse” est composé de cinq grandes parties qui décryptent et proposent chacune des astuces qui puissent permettre à la jeunesse tchadienne de mener à bien son engagement citoyen.

“La promotion du bénévolat peut permettre de galvaniser l’énergie de la population pour résoudre les problèmes avec le soutien du gouvernement et des institutions internationales”, fait remarquer Ladibé Gakdang Michael.



Dans la troisième partie du livre, l’auteur consacre ses analyses au bénévolat en rapport avec les enjeux des objectifs de développement durable, qui doivent guider les actions et les interventions de tout volontaire.



Mais les dysfonctionnements au sein des associations n’échappent pas aux analyses de Ladibé Gakdang Michael, qui cite le conflit de leadership et le conflit d’intérêt qui entravent le développement des associations des jeunes.



Un mot sur l’auteur



Ladibé Gakdang Michael est médecin de formation et membre fondateur de l’Organisation pour la protection de l’environnement guinéen. Hormis cela, il est activement présent dans les organisations des jeunes du Tchad et de la Guinée où il a fait ses études supérieures.



Son premier livre, “La vie associative et la jeunesse” est la somme de ses expériences acquises dans les mouvements associatifs.