Salamat : présentation des livres de l’écrivain Mbaïlassem Dingamnayal Azor

Deux livres de l’écrivain Mbailassem Dingamnayal Azor ont été présentés et dédicacés ce mardi 28 juin au Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) d’Amtiman.

“Aliments pour locaux à valeurs nutritives” et “passation du pouvoir, quels modèles pour les leaders ?” sont les titres de ces deux oeuvres produites par l’écrivain Mbailassem Dingamnayal Azor. La cérémonie de présentation et de dédicace s’est déroulée ce mardi 28 juin au CLAC d’Amtiman en présence de plusieurs responsables administratifs, civils et militaires.



Dans sa présentation, l’écrivain a fait savoir l’importance capitale de l’alimentation car beaucoup d’enfants de nos jours meurent suite à la malnutrition alors que le pays dispose de tout. Du point de vue de la qualité de gouvernance, il faut préparer la relève, indique l’auteur.

Il faut rappeler que l’écrivain est à sa troisième oeuvre. La première fût présentée en 2019.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman