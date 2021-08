Livre : ” Idriss Deby Itno, Un emblème pour le Tchad ”, par Béchir Hassan Oumar

Béchir Hassan Oumar publie un livre paru en avril 2021 intitulé ” Idriss Deby Itno, Un emblème pour le Tchad’’. Le livre paru à l’Edition Toumaï relate la vie et le parcours du feu maréchal, Idriss Deby.

Cette œuvre contient la vie du Président Maréchal ; elle est ce qu’on pourrait appeler « le récit des hauts faits d’armes d’un héros national ». L’auteur, manifestant les qualités d’un ingénieux biographe, retrace la vie privée du Président DEBY, ses combats héroïques des années 80, les différentes batailles qu’il a menées après sa rupture avec Hissène Habré en 1989. Il relate dans les moindres détails sa prise de pouvoir en 1990, ses affrontements avec les différents mouvements rebelles et ses interventions militaires victorieuses à l’étranger.

L’auteur présente le feu président Deby comme fin stratège, grand Homme d’Etat, défenseur du panafricanisme, patriote dévoué, père de la nation tchadienne… Le Maréchal du Tchad, Idriss DEBY ITNO, Président de la République, a inscrit, en lettres d’or, son nom, ses hauts faits et surtout son pays sur l’échiquier international et a, à jamais, scellé son histoire à celle du Tchad. Toutes les batailles qu’il a menées pendant sa vie ont toujours eu pour finalité la défense de l’intégrité territoriale de la patrie, la lutte pour la liberté, la sécurité et la justice et la préservation de la stabilité et de la paix au Tchad, au Sahel et en Afrique.

L’auteur ne perd pas de vue sa lutte acharnée contre le terrorisme, sa glorieuse élévation à la dignité de Maréchal du Tchad et sa mort tragique le 20 avril 2021, armes à la main en défendant l’intégrité territoriale. L’ouvrage s’inscrit dans la pensée de Malraux selon laquelle « le tombeau des héros est le cœur des vivants ».