Littérature : Teyane Bertrand jette « 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮𝘂 𝗦𝗮𝗵𝗲l »

Teyane Bertrand a présenté le 10 février dernier son livre intitulé « Un regard sur le terrorisme au Sahel ». C’était à l’occasion du 4ème anniversaire du Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE), dont il est l’un des chercheurs.

Ce livre de 286 pages a été édité Amazon le 21 décembre 2021. Il est subdivisé en quatre (4) grands chapitres à savoir :

Terrorisme dans le Bassin du Lac-Tchad ;

Quelques actions militaires et paramilitaires sous régionales, africaines et étrangères dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme ;

La prévention de l’Extrémisme étouffée par l’option militaire et la corruption ;

Le Sahel et la menace terroriste

Selon l’auteur, en l’absence ou l’insuffisance de décisions rapides et fortes au niveau interne des Etats, régional, continental et international, tous les scénarios seront ouverts et le risque à venir est celui de voir un Sahel dans le chaos propice à la propagation de l’extrémisme violent et religieux, au fondamentalisme, à la violence terroriste, etc.

Pour lui, il est donc « urgent d’adopter une stratégie globale et efficace contre le danger terroriste au Sahel et un système antiterroriste qui intègre des objectifs communs face à cette menace avant que ne survienne un retournement de situation qui ferait du continent africain une place forte de cette pratique ». Malgré le péril djihadiste, Teyane estime qu’il y a des raisons d’espérer. C’est pourquoi, insiste-t-il, « il est essentiel de suivre avec vigilance tous les facteurs de déstabilisation du continent africain, lequel jouera, au XXIe siècle plus que jamais auparavant, un rôle essentiel pour la stabilité mondiale ».

Qui est cet auteur ?

Teyane Bertrand, est titulaire d’un master en développement international obtenu à l’Institut Universitaire de Développement International (IUDI) au Cameroun. Il est enseignant, journaliste et chercheur associé au Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE).

Il est expert en gestion de conflit et stratégie de développement ainsi que collaborateur au quotidien le Sahel.