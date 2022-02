Littérature : Eric Topona publie deux livres sur le Tchad

Deux livres du journaliste tchadien, Eric Topona, exerçant à la radio « La voix de l’Allemagne » sont présentés ce samedi, 12 février, à N’Djaména, en absence de l’auteur, qui se trouve à Bonn en Allemagne.

C’est en absence de l’auteur certes, mais c’est quand-même en présence de ses proches (amis et familles) que le critique littéraire Mbernodji Sosthène a présenté les deux livres dont le premier est titré « Misère et grandeur de la liberté d’informer » et le deuxième « Essai pour la refondation du Tchad ».

Le premier pèse 196 pages et est paru aux éditions Edilivres en France. A travers ce livre, Eric Topona fait un témoignage du métier du journalisme qu’il a exercé au Tchad, son pays natal où sa vie a basculé et allait tourner en cauchemar n’eut été la mobilisation de ses confrères et organisations de la société civile.

Le deuxième quant à lui est riche de 225 pages. Il est composé de 12 chapitre et traite du passé et futur politique du Tchad. Il met d’abord la lumière sur la politique « dangereuse » que la France joue dans ses anciennes colonies en générale et au Tchad en particulier. C’est une politique de manipulation et de division, selon lui.

Mais il n’occulte pas dans ce livre, la question du vivre-ensemble en relevant les sources de la division entre les filles et fils du Tchad. Pour une refondation du Tchad réussie, il propose de miser sur le système éducatif qui est actuellement en état de « catastrophe nationale ». « L’éducation doit être le point de départ de cette gigantesque refondation », peut-on lire à la page 96 de ce livre.

Mais l’implication des jeunes dans les instances de décisions est aussi cruciale dans cette démarche de refondation souhaitée. Car pour lui, « le Tchad nouveau doit être la résultante d’une co-construction ». Le livre est paru aux éditions l’Harmattan.