Le journaliste à la retraite Nadjikimo Bénoudjita publie son 3ème livre intitulé « Touche pas à mon gésier »

LITTERATURE – L’ancien Directeur de publication de l’hebdomadaire Notre Temps, Nadjikimo Bénoudjita, lancera le 7 août prochain, au Canada, son troisième ouvrage, titré « Touche pas à mon gésier ».

Après « Les martyres du régime Habré » (un recueil de récits de victimes de l’ancien président tchadien) et « Na-ni ou les potins de Moursal » (un cliché sur la vie des Tchadiens d’une époque de rêves, d’illusions et de désillusions), tous deux publiés par Edilivre, Nadjikimo Bénoudjita publie « Touche pas à mon gésier », édité par sa propre structure “Les Kouchites déchaînés”. Ce dernier ouvrage, préfacé par son compatriote, le musicien Ingamadji Mujos et dont le lancement aura lieu le 7 août 2021 est une histoire à rebondissements autour d’abats de volaille.

Nadjikimo Bénoudjita, marié et père de quatre enfants a été enseignant, journaliste (Directeur de publication du journal Notre Temps) puis travailleur communautaire. Agé de 68 ans, il vit aujourd’hui au Canada.